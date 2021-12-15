Постановлением Совета министров № 710 от 10 декабря 2021 г. утвержден Национальный план действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь на 2021-2025 годы.

«За последние три десятилетия «зеленая» экономика не только заняла центральное место в глобальной повестке дня, но и выступает активным драйвером экономического роста, содействуя достижению Целей устойчивого развития. Большинство стран мира переориентировало свою экологическую политику на переход от традиционной модели, в которой охрана окружающей среды рассматривается как нагрузка на экономику, к модели, в которой экология выступает двигателем развития, то есть к «зеленой» экономике», – говорится в документе.

Как сообщает Национальный правовой портал, в качестве стратегической цели утвержденного плана определено развитие инклюзивной, умной и цифровой «зеленой» экономики, содействующей достижению экономического роста.

Развитие «зеленой» экономики в республике основывается на принципах: устойчивого развития; инклюзивности; межсекторальности; инновационности; научности; экоэффективности и достаточности; ресурсосбережения; управления отходами как ресурсами; повышения конкурентоспособности и укрепления занимаемых позиций на мировых рынках с учетом глобальных тенденций экологизации; транспарентности; международного сотрудничества и ответственности.

Нацплан призван сформировать комплекс мер по приоритетным направлениям в соответствии с основными положениями Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы, включая содействие достижению «зеленого» экономического роста в условиях сохранения природного капитала и повышение занятости путем создания «зеленых» рабочих мест.

В число приоритетных направлений развития «зеленой» экономики в нашей стране вошли:

внедрение принципов устойчивого потребления и производства;

развитие экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики);

развитие производства органической продукции;

развитие экологического туризма и агроэкотуризма;

формирование умных и энергоэффективных городов;

развитие электротранспорта (инфраструктуры) и городской мобильности;

смягчение последствий изменения климата и адаптация к климатическим изменениям;

сохранение и устойчивое использование биологического и ландшафтного разнообразия;

развитие сферы «зеленого» финансирования;

образование, подготовка кадров и социальная вовлеченность;

научное обеспечение перехода к «зеленой» экономике.

Согласно плану, особое внимание должно уделяться разработке отраслевых и региональных стратегий развития, позволяющих учитывать, как отраслевые особенности, так и социально-экономическое состояние территории, а также потребности населения, в том числе и наиболее социально уязвимых групп.

Документом определены мероприятия, направленные на реализацию нацплана. В частности, в перечень включены мероприятия по:

развитию экологической сертификации и экомаркировки;

разработке законодательства в сфере обращения химических веществ в части ограничения использования оксопластмасс и микропластмасс;

продвижению «зеленых» маркетинговых стратегий в области устойчивого производства среди организаций Республики Беларусь;

разработке и принятию Стратегии развития экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) Республики Беларусь на период до 2035 года;

созданию сетевой интернет-платформы для информирования бизнеса о лучшей практике в части внедрения принципов циркулярной экономики;

совершенствованию законодательства об обращении с отходами, а также в области производства и обращения органической продукции;

повышению комфортности и безопасности условий проживания с постепенным переходом к ландшафтно-усадебной урбанизации, созданием и развитием сети поселений нового типа;

развитию сети зарядных станций для электромобильного транспорта на территории Республики Беларусь;

реализации Концепции развития велосипедного движения в Республике Беларусь;

разработке Стратегии долгосрочного развития Республики Беларусь с низким уровнем выбросов парниковых газов на период до 2050 года;

внедрению механизма добровольного экологического страхования;

развитию системы «зеленых» государственных закупок.

Ожидается, что запланированные мероприятия будут реализовываться в рамках выполнения госпрограмм на 2021-2025 годы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.