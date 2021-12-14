Постановлением Совета министров № 718 от 14 декабря установлены квоты на производство алкогольной и иной спиртосодержащей продукции в 2022 году.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, по сравнению с прошлым годом на 15 тыс. дал сокращена квота на производство спирта-сырца, на 48 тыс. дал — ректификованного спирта.

Квота на производство водки и ликеро-водочных изделий увеличена на 5 тыс. дал, фруктово-ягодных вин — на 385 тыс. дал. Объем производства плодовых крепленых марочных вин улучшенного качества и специальной технологии сокращен на 360 тыс. дал, а советского шампанского и игристых вин увеличен на 200 тыс. дал. Квота для виноградных вин сократилась на 91 тыс. дал. При этом увеличены квоты на коньяк и виски, но сокращены для бренди.

Производство дезинфектантов уменьшено почти на 200 тыс. т.

В частности, в следующем году планируется произвести спирта-сырца из пищевого сырья в объеме 1,3 млн дал, спирта ректификованного из пищевого сырья — 8,4 млн дал, водки и ликеро-водочных изделий — 11 млн дал, фруктовой водки — 7,5 тыс. дал, виноградной водки — 2,5 тыс. дал, фруктово-ягодных натуральных вин — 4,895 млн дал, крепленых плодовых вин — 4,169 млн дал, советского шампанского и других игристых вин — 2,1 млн дал, виноградных вин — 3,791 млн дал.

Кроме того, коньяка запланировано выпустить в объеме 724 тыс. дал, бренди — 146 тыс. дал, фруктового бренди — 2 тыс. дал, виски — 290 тыс. дал, рома — 30 тыс. дал, текилы — 11 тыс. дал, кальвадоса — 5 тыс. дал, непищевого спирта — 1 млн дал, винного виноградного кулера — 200 тыс. дал, крепких спиртных напитков — 752 тыс. дал, спиртных напитков из зернового сырья — 255 тыс. дал, лекарственных антисептиков — 260 тыс. дал, ветеринарных антисептиков — 5 тыс. дал, дезинфицирующих средств — 343,5 тыс. дал.

Постановлением также определены квоты на напитки винные, фруктовые, коктейльные и коньячные, фрукты в вине и особые крепленые фруктовые вина.

Квоты распределены между областями, Минском, концерном «Белгоспищепром», «Белкоопсоюзом» и НАН Беларуси.