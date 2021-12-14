На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрена корректировка указа от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Как сообщает Национальный правовой портал, изменения направлены на: бесперебойное обеспечение нефтепродуктами потребителей республики, в том числе и в периоды проведения капитальных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов; повышение уровня ответственности поставщиков; привлечение инвестиций для укрепления материально-технической базы собственников резервуарных парков.

Организатор общественного обсуждения – концерн «Белнефтехим».

Свои замечания и предложения с 15 по 25 декабря 2021 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.