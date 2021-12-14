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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НЕФТЕПРОДУКТАМИ В БЕЛАРУСИ
13:43 15.12.2021
На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрена корректировка указа от 1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Как сообщает Национальный правовой портал, изменения направлены на: бесперебойное обеспечение нефтепродуктами потребителей республики, в том числе и в периоды проведения капитальных ремонтов нефтеперерабатывающих заводов; повышение уровня ответственности поставщиков; привлечение инвестиций для укрепления материально-технической базы собственников резервуарных парков.
Организатор общественного обсуждения – концерн «Белнефтехим».
Свои замечания и предложения с 15 по 25 декабря 2021 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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