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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИЗЫВЫ К САНКЦИЯМ


12:17 15.12.2021

Лукашенко 14 декабря подписал закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, законом вводится уголовная ответственность за призывы к применению санкций в отношении Республики Беларусь, ее граждан и организаций.

«Данные действия будут наказываться лишением свободы на срок до: шести лет - если призывы обращены к рядовым лицам; десяти лет - когда они обращены к зарубежным государствам, международным и иностранным организациям; двенадцати лет - если такие призывы совершены должностным лицом с использованием своих служебных полномочий или привели к иным тяжким последствиям, например, ограничению торговли, включению предприятий в санкционный список», - говорится в комментарии.
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