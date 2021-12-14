Постановлением Совета министров № 707 от 10 декабря 2021 г. внесены изменения в Правила функционирования рынков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, правила дополнены рядом новых норм. В частности, необходимостью обеспечения в течение всего периода работы на рынке наличия на каждом торговом месте для продавцов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, документов о качестве и безопасности товаров, ветеринарных документов.

При этом продавцы-физлица должны иметь справку, выданную местным исполнительным и распорядительным органом по установленной форме, подтверждающей, что реализуемая продукция выращена (произведена) на земельном участке, находящемся на территории Беларуси.

Администрации рынков наделены правом запрашивать документы обязательные к наличию на торговых местах на рынках.

Кроме того, введена обязанность продавца предъявлять по требованию администрации рынка документы, которые должны быть в наличии на каждом торговом месте в течение всего периода работы на рынке.

Предусмотрена также возможность расторжения договоров о предоставлении торговых мест в случае непредставления администрации рынка документов, наличие которых должно быть обеспечено в течение всего периода работы на рынке на каждом торговом месте.