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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКОВ
11:06 15.12.2021
Постановлением Совета министров № 707 от 10 декабря 2021 г. внесены изменения в Правила функционирования рынков.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли, правила дополнены рядом новых норм. В частности, необходимостью обеспечения в течение всего периода работы на рынке наличия на каждом торговом месте для продавцов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, документов о качестве и безопасности товаров, ветеринарных документов.
При этом продавцы-физлица должны иметь справку, выданную местным исполнительным и распорядительным органом по установленной форме, подтверждающей, что реализуемая продукция выращена (произведена) на земельном участке, находящемся на территории Беларуси.
Администрации рынков наделены правом запрашивать документы обязательные к наличию на торговых местах на рынках.
Кроме того, введена обязанность продавца предъявлять по требованию администрации рынка документы, которые должны быть в наличии на каждом торговом месте в течение всего периода работы на рынке.
Предусмотрена также возможность расторжения договоров о предоставлении торговых мест в случае непредставления администрации рынка документов, наличие которых должно быть обеспечено в течение всего периода работы на рынке на каждом торговом месте.
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