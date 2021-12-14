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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА В БЕЛАРУСИ НОВЫЙ РАЗМЕР МЕСЯЧНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ СОСТАВИТ 457 РУБЛЕЙ
09:56 15.12.2021
С 1 января 2022 г. размер месячной минимальной заработной платы составит Br457. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 721 от 14 декабря 2021 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, правовой акт принят в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 июля 2002 г. № 124-З «Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы».
С 1 января 2021 года месячная минимальная заработная плата в Беларуси составляла 400 рублей.
Таким образом, со следующего года она увеличится на 14,3%.
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