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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ АГРОЭКОТУРИЗМА МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ


11:33 14.12.2021

На общественное обсуждение вынесен проект указа, которым предусмотрена корректировка указа от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен по итогам инвентаризации деятельности агроэкоусадеб на предмет соответствия их деятельности нормам указа от 9 октября 2017 г. № 365 «О развитии агроэкотуризма» и концепции развития агроэкотуризма, проведенной Министерством спорта и туризма совместно с областными исполнительными комитетами в течение 2020-2021 годов.

Изменениями в указ № 365 предусмотрены:

корректировка совокупных условий ведения деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в части предоставления жилых комнат для проживания агроэкотуристов, а также дополнения данного перечня условием о наличии на праве собственности постоянного или временного пользования земельного участка площадью не менее 0,14 гектара, соответствующего целевому назначению, установленному Указом № 365;

запрет сдачи излишних жилых комнат в агроэкоусадьбах для целей, не связанных с ведением деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, а также последствия нарушения указанного запрета.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

Свои замечания и предложения с 14 по 23 декабря 2021 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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