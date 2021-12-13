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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ ИНСПЕКТОРАМ
10:25 14.12.2021
Постановлением Совета министров № 715 от 10 декабря 2021 г. утверждено Положение о порядке выплаты денежного вознаграждения общественным инспекторам.
Как сообщает Национальный правовой портал, могут поощряться путем выплаты денежного вознаграждения общественные инспектора, которые оказывают активное содействие Комитету государственного контроля и его территориальным органам в проведении аналитических и контрольных мероприятий, реализации иных задач и функций, возложенных на органы КГК.
Активное содействие может выражаться в форме: успешного выполнения заданий (поручений) органов КГК; личного вклада в общие результаты работы при проведении органами КГК аналитических и контрольных мероприятий; своевременного и качественного выполнения своих обязанностей; инициативы, проявленной при оказании содействия органам КГК.
Решение о поощрении принимают председатель КГК (лицо, исполняющее его обязанности) и председатели комитетов госконтроля областей (лица, исполняющие их обязанности). Основанием для решения является представление начальника структурного подразделения органа КГК, согласованное с заместителем Председателя КГК, заместителем председателя соответствующего комитета госконтроля области, курирующим структурное подразделение.
Постановление вступает в силу с 15 декабря 2021 г.
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