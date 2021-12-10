Постановлением Совмина № 713 от 10 декабря 2021 года сокращен перечень социально значимых товаров, в отношении которых применяется государственное регулирование цен.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, перечень таких товаров с 15 декабря сокращается с 62 до 29 позиций.

В частности, это пшеничная мука, овсяные хлопья, перловая крупа, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, вермишель, лапша, говядина и свинина (кроме бескостного мяса), куры (цыплята, включая бройлеров). Еще молоко, кефир, сметана, творог жирный, сыр твердый, полутвердый, куриные яйца, масло животное, подсолнечное, рапсовое и их смеси. В списке также яблоки, свежая белокочанная капуста, репчатый лук, свекла, морковь, картофель. Кроме того, это сахар-песок и предназначенные для детского и диетического питания каши, мясные и фруктовые консервы, сухие молочные смеси.

Кроме того, госрегулирование цен сохраняется в отношении 50 позиций лекарственных средств.

С 15 декабря текущего года ежемесячное изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не должно превышать в декабре 2021 г. - феврале 2022 г. 0,9%, в марте-декабре 2022 г. — 0,3% к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца, а при отсутствии товаров на эту дату — на дату предыдущей реализации этого товара (за предшествующие 12 месяцев), либо к цене на товар той же разновидности и расфасовки.

С 1 января 2022 г. каждое последующее изменение цены может осуществляться с учетом ее допустимого повышения за предыдущий период календарного года.

Цены на товары из перечня, которые до 1 января 2022 г. не произведены (не ввозились) в Беларуси, устанавливаются юрлицами и ИП, занимающимися их производством (ввозом) и реализацией на внутренний рынок, по согласованию с комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров.

Постановление № 713 вступает в силу после официального опубликования.