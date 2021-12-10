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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВВЕЛО ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
09:55 13.12.2021
Постановлением Совмина № 709 от 10 декабря 2021 года введен временный запрет на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты за пределы Беларуси.
«Установить временный запрет на вывоз: за пределы Республики Беларусь в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) муки из пшеницы мягкой и спельты, классифицируемой кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1101 00 150 0 – по 31 декабря 2021 г. включительно, а с 1 января 2022 г. – 1101 00 150 1, 1101 00 150 9, вне зависимости от страны происхождения…», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Запрет вводится на 3 месяца.
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