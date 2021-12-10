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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ВЫПУСК 31 ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ
17:57 10.12.2021
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 9 от 27 января 2021 г. утвержден выпуск 31 Единого квалификационного справочника должностей служащих.
Как сообщает Национальный правовой портал, речь идет о должностях служащих, занятых в печатных средствах массовой информации и сетевых изданиях.
Постановление вступило в силу 9 декабря 2021 г.
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