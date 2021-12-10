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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕН ВЫПУСК 31 ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ

17:57 10.12.2021 Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 9 от 27 января 2021 г. утвержден выпуск 31 Единого квалификационного справочника должностей служащих. Как сообщает Национальный правовой портал, речь идет о должностях служащих, занятых в печатных средствах массовой информации и сетевых изданиях. Постановление вступило в силу 9 декабря 2021 г.