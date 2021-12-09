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ПОДПИСАН УКАЗ О ПАРАМЕТРАХ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ НА 2022 ГОД
09:27 10.12.2021
Лукашенко 9 декабря подписал указ № 481 "О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год", сообщает его пресс-служба.
«Документ издан в целях обеспечения стабильности в обществе и роста благосостояния граждан и определяет важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2022 год», - говорится в комментарии к документу.
В частности, рост валового внутреннего продукта запланирован в размере 102,9% к уровню текущего года, реальных располагаемых денежных доходов населения - 102%, инвестиций в основной капитал - 103,3%. Ожидается, что экспорт товаров и услуг вырастет на 6,3% к уровню 2021 года.
Национальному банку совместно с Советом министров поручено принять необходимые меры по ограничению в 2022 году инфляции на уровне 6%.
Правительство в двухмесячный срок утвердит целевой план социально-экономического развития Беларуси на 2022 год, обеспечивающий полную мобилизацию ресурсов экономики для достижения поставленных VI Всебелорусским народным собранием целей. При этом должны быть соблюдены все параметры, обеспечивающие макроэкономическую сбалансированность.
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