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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ВЫНЕСЕНЫ НА ОБСУЖДЕНИЕ
17:03 09.12.2021
На общественное осуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в ряд постановлений правительства.
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования структурных элементов проекта являются: порядок и критерии государственной аттестации санаторно-курортных, оздоровительных организаций; дальнейшая оптимизация: порядка санаторно-курортного лечения и оздоровления населения; деятельности санаторно-курортных и оздоровительных организаций в современных условиях.
В частности, проектом предусмотрено:
совершенствование порядка и критериев государственной аттестации санаторно-курортных, оздоровительных организаций;
корректировка перечня организаций, в отношении которых проводится государственная аттестация;
сокращение перечня документов, представляемых организацией для проведения государственной аттестации, и срока ее проведения;
установление трехлетнего срока действия свидетельства о государственной аттестации санаторно-курортной (оздоровительной) организации;
упразднение Республиканской комиссии по государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций.
Организатор общественного обсуждения – Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.
Свои замечания и предложения можно высказать с 9 по 19 декабря 2021 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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