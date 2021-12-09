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ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БЕЛАРУСИ ВЫНЕСЕНЫ НА ОБСУЖДЕНИЕ

17:03 09.12.2021 На общественное осуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым вносятся изменения в ряд постановлений правительства. Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования структурных элементов проекта являются: порядок и критерии государственной аттестации санаторно-курортных, оздоровительных организаций; дальнейшая оптимизация: порядка санаторно-курортного лечения и оздоровления населения; деятельности санаторно-курортных и оздоровительных организаций в современных условиях. В частности, проектом предусмотрено: совершенствование порядка и критериев государственной аттестации санаторно-курортных, оздоровительных организаций; корректировка перечня организаций, в отношении которых проводится государственная аттестация; сокращение перечня документов, представляемых организацией для проведения государственной аттестации, и срока ее проведения; установление трехлетнего срока действия свидетельства о государственной аттестации санаторно-курортной (оздоровительной) организации; упразднение Республиканской комиссии по государственной аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Организатор общественного обсуждения – Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Свои замечания и предложения можно высказать с 9 по 19 декабря 2021 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.