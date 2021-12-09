ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
09.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНФИН БЕЛАРУСИ РАССМОТРЕЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЗАКОНОПРОЕКТ «О СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»


15:55 09.12.2021

Подведены итоги общественного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь «О страховой деятельности».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект направлен на совершенствование государственного регулирования страховой деятельности, дальнейшее развитие страховой деятельности, принятие дополнительных мер по защите имущественных интересов граждан и организаций.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 ноября 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

По результатам проведения обсуждения поступило 179 предложений от 17 участников.

Как сообщили в Министерстве финансов, многими участниками отмечены положительные нововведения проекта Закона, своевременность и необходимость данного законопроекта. Сделан вывод, что принятие проекта будет способствовать дальнейшему развитию страховой деятельности в Беларуси и принятию дополнительных мер по защите имущественных интересов граждан и организаций.

По существу обсуждаемого проекта поступил ряд замечаний и предложений, которые не являются обоснованными с точки зрения экономической сути страхования и не согласуются с действующим законодательством. На основании изложенного они приняты к сведению.

По основным и наиболее часто встречаемым замечаниям и предложениям, рассмотренным в ходе публичного обсуждения проекта, подготовлена сводная таблица.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 09.12.2021
валюта курс
EUR 2.8747
USD 2.5464
RUB 3.4512
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8701 -0.0046
USD 2.5349 -0.0115
RUB 3.4425 -0.0087
все курсы архив

Курсы в банках
на 09.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8660 2.8730
USD 2.5330 2.5360
RUB 3.4350 3.4430
подробнее

Конвертация в банках
на 09.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1330
EUR/RUB 83.3000 83.7000
USD/RUB 73.6000 73.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте