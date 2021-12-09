Подведены итоги общественного обсуждения проекта Закона Республики Беларусь «О страховой деятельности».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект направлен на совершенствование государственного регулирования страховой деятельности, дальнейшее развитие страховой деятельности, принятие дополнительных мер по защите имущественных интересов граждан и организаций.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 15 по 25 ноября 2021 г. Также замечания и предложения можно было направлять организатору общественного обсуждения на электронную почту.

По результатам проведения обсуждения поступило 179 предложений от 17 участников.

Как сообщили в Министерстве финансов, многими участниками отмечены положительные нововведения проекта Закона, своевременность и необходимость данного законопроекта. Сделан вывод, что принятие проекта будет способствовать дальнейшему развитию страховой деятельности в Беларуси и принятию дополнительных мер по защите имущественных интересов граждан и организаций.

По существу обсуждаемого проекта поступил ряд замечаний и предложений, которые не являются обоснованными с точки зрения экономической сути страхования и не согласуются с действующим законодательством. На основании изложенного они приняты к сведению.

По основным и наиболее часто встречаемым замечаниям и предложениям, рассмотренным в ходе публичного обсуждения проекта, подготовлена сводная таблица.