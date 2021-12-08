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ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ ЗАКОНА БЕЛАРУСИ «ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ» УСИЛИВАЕТ ЗАЩИТУ ПРАВ ИНВЕСТОРА - МИНЭКОНОМИКИ

12:13 09.12.2021 На заседании Палаты представителей Национального собрания 8 декабря 2021 г. во втором чтении рассматривался проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об инвестициях». Предложенная Министерством экономики редакция действующего документа усиливает защиту прав инвестора. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, им предусмотрены гарантии от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Вводится ограничение на отмену ранее принятых госорганами решений, которые могут повлечь причинение вреда имуществу инвестора. Закрепляются условия выплаты адекватной и эффективной компенсации инвестору в случае изъятия его имущества. Обновленная версия Закона содержит и другие меры по снижению рисков для инвестиций. По результатам рассмотрения законопроект принят депутатами во втором чтении.