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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ ЗАКОНА БЕЛАРУСИ «ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ» УСИЛИВАЕТ ЗАЩИТУ ПРАВ ИНВЕСТОРА - МИНЭКОНОМИКИ
12:13 09.12.2021
На заседании Палаты представителей Национального собрания 8 декабря 2021 г. во втором чтении рассматривался проект Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об инвестициях».
Предложенная Министерством экономики редакция действующего документа усиливает защиту прав инвестора.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, им предусмотрены гарантии от неблагоприятного изменения налогового законодательства. Вводится ограничение на отмену ранее принятых госорганами решений, которые могут повлечь причинение вреда имуществу инвестора. Закрепляются условия выплаты адекватной и эффективной компенсации инвестору в случае изъятия его имущества. Обновленная версия Закона содержит и другие меры по снижению рисков для инвестиций.
По результатам рассмотрения законопроект принят депутатами во втором чтении.
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