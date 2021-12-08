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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ В БЕЛАРУСИ


10:51 09.12.2021

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Министерства по налогам и сборам «Об изменении постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 3 мая 2021 г. № 17».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с механизмом маркировки товаров, предусмотренного указом № 243 от 10 июня 2011 г.

В частности, проект постановления разработан с целью актуализации перечня уполномоченных складов, а также уточнения вопросов возврата покупателем товаров без унифицированных контрольных знаков и (или) средств идентификации.

Организатор общественного обсуждения – Министерство по налогам и сборам.

Свои замечания и предложения можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 октября по 8 ноября 2021 г.

В установленный срок поступило сообщение от одного участника обсуждения.

Ознакомиться с предложением можно на сайте НЦПИ.
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