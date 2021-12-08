Постановлением Совета министров № 702 от 7.12.2021 в Беларуси введено лицензирование импорта отдельных видов товаров из Украины.

В их числе ряд продукции, аналоги которой производят предприятия концерна «Беллесбумпром». Это

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, документ устанавливает, что импорт в Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украины, согласно приложению при их помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления (за исключением помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления в целях завершения действия таможенной процедуры свободной таможенной зоны) и свободной таможенной зоны осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым Министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с государственными органами и иными организациями, указанными в приложении, в порядке, аналогичном установленному правилами выдачи лицензий и разрешений на экспорт и (или) импорт товаров, предусмотренными приложением к протоколу о мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран (приложение № 7 к договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Документ касается импорта:

плит древесностружечных (код 4410 11 300 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза),

плит древесноволокнистых (коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 4411 13 900 0, 4411 14 900 0, 4411 92 100 0),

обоев и аналогичных настенных покрытий (код 4814 20 000 0 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза),

бумаги туалетной, отдельных видов картонной и бумажной упаковки (коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 4818 10 100 0, 4819 10 000 0, 4819 30 000 1, 4819 40 000 0),

мебели для сидения и ее частей (коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 9401 30 000 1 – по 31 декабря 2021 г. включительно; 9401 31 000 0 и 9401 39 000 0 – с 1 января 2022 г.; 9401 71 000 9; 9401 90 800 9 –по 31 декабря 2021 г. включительно; 9401 99 000 9 – с 1 января 2022 г.),

мебели прочей и ее частей (коды единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 9403 60 900 1, 9403 60 900 9).

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси будет выдавать лицензии на импорт указанной выше продукции по согласованию с концерном «Беллесбумпром».

Постановление вступает в силу в следующем порядке: пункт 1 – с 9 декабря 2021 г. и действует в течение шести месяцев; пункт 2 – с 9 декабря 2021 г. и действует до 26 марта 2022 г.; иные положения настоящего постановления – после его официального опубликования.