С 1 января 2022 г. в Беларуси вводится общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 009-2021 «Классификатор стандартов» (ОГКС). Соответствующее постановление № 100 принято Госстандартом 14 октября 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, новый общегосударственный классификатор разработан с целью систематизации информации о международных, межгосударственных и государственных стандартах и других технических нормативных правовых актах и документах в области технического нормирования и стандартизации при предоставлении информации и распространении данных документов на национальном, межгосударственном и международном уровнях. Он содержит обязательные для соблюдения технические требования, направленные на распределение технико-экономической и социальной информации.

ОГКС предназначен для использования при построении каталогов, указателей, выборочных перечней, библиографических материалов, формировании баз данных по международным, межгосударственным и государственным стандартам и другим техническим нормативным правовым актам и документам в области технического нормирования и стандартизации.

Классификационная таблица ОГКС аутентична действующей редакции Международного классификатора стандартов, изданной в 2015 г., и представляет собой систематизированный свод кодов и наименований классификационных группировок продукции, имеющий иерархическую структуру из трех уровней: разделы, группы, подгруппы.

Разделы охватывают области деятельности, осуществляемой в сфере стандартизации, например: дорожно-транспортная техника, сельское хозяйство, металлургия.

Всего ОГКС содержит 40 разделов.

Постановлением Госстандарта № 100 с 1 января 2022 г. отменяется действие на территории Республики Беларусь межгосударственного классификатора МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96 «Межгосударственный классификатор стандартов».