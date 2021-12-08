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НОВЫЙ ПОРЯДОК ОПЛАТЫ БОЛЬНИЧНЫХ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ ВСТУПЯТ В СИЛУ В БЕЛАРУСИ В 2022 ГОДУ


16:23 08.12.2021

Новшества в оплате пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, а также изменения в правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в рамках добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии вступят в силу в Беларуси в 2022 г. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 694 от 4 декабря 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтруда и соцзащиты, постановлением закрепляются следующие положения.

1. В рамках добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии вносятся изменения в правила индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц в системе государственного социального страхования.

В частности, за вновь принятых работников, изъявивших желание участвовать в добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии, для работодателей установлен срок подачи документов персонифицированного учета по форме ПУ-2 (прием на работу) в течение 5 дней. При этом срок подачи документов на увольнение остался прежним.

2. Разработана форма пенсионного удостоверения, которая предусматривает его выдачу получателям досрочной профессиональной пенсии

3. Вносятся изменения в «Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам», утвержденное постановлением Совета министров № 569 от 28 июня 2013 г. в рамках которых:

право на пособие по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, предоставляется всем гражданам, работающим по трудовым договорам, независимо от факта перечисления обязательных страховых взносов на социальное страхование до наступления случая временной нетрудоспособности (беременности и родам).

установлен минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, в том числе по беременности и родам (50% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения за два последних квартала), выплачиваемый при выявлении факта умышленного завышения работодателем суммы пособия.

Ранее при выявлении данных фактов пособие за счет средств государственного социального страхования не выплачивалось.

Постановление вступает в силу с 21 января 2022 г., за исключением норм, регулирующих указ «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии», которые вступают в силу с 1 октября 2022 г.
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