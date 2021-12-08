На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по вопросам охраны озонового слоя.

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления вносятся изменения в следующие документы правительства:

от 5 мая 2009 г. № 583 «Об утверждении Положения о порядке выдачи заключений об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ»;

от 5 декабря 2014 г. № 1143 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны озонового слоя».

Предметом правового регулирования проекта является совершенствование общественных отношений, возникающих при обращении с озоноразрушающими веществами, в соответствии с положениями Международных договоров об охране озонового слоя, международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и законодательства Республики Беларусь.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 8 по 18 декабря 2021 года включительно на электронный адрес: .