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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДО 18 ДЕКАБРЯ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОЗОНОВОГО СЛОЯ
14:43 08.12.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров по вопросам охраны озонового слоя.
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления вносятся изменения в следующие документы правительства:
от 5 мая 2009 г. № 583 «Об утверждении Положения о порядке выдачи заключений об отсутствии в продукции озоноразрушающих веществ»;
от 5 декабря 2014 г. № 1143 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны озонового слоя».
Предметом правового регулирования проекта является совершенствование общественных отношений, возникающих при обращении с озоноразрушающими веществами, в соответствии с положениями Международных договоров об охране озонового слоя, международно-правовых актов, составляющих право Евразийского экономического союза, и законодательства Республики Беларусь.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 8 по 18 декабря 2021 года включительно на электронный адрес: .
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