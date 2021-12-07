Решением Минского горисполокма № 3499 от 25 ноября 2021 г. проиндексированы именные приватизационные чеки «Жилье».

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года установлен в размере 25,864 (ранее в феврале текущего года — 25,617).

Решение вступает в силу после его официального опубликования.