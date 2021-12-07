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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ХОТЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ПРОЗРАЧНЫМ И ПОНЯТНЫМ ПРАВОВОЕ ПОЛЕ В СФЕРЕ ИПОТЕКИ


12:08 08.12.2021

Изменения в закон сделают прозрачным и понятным правовое поле в сфере ипотеки. Об этом заявила 7 декабря 2021 года заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич на расширенном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по жилищной политике и строительству, на котором рассматривался проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об ипотеке».

Как сообщает пресс-служба Минэкономики, закон «Об ипотеке» действует с 2008 года. За это время назрела необходимость его адаптировать к новым условиям и законодательным актам, учесть полезный опыт наших партнеров по ЕАЭС.

Законопроект был тщательно проанализирован госорганами, Верховным судом, Нацбанком, представителями экспертного сообщества, другими заинтересованными. В итоге, сформулировано и предложено несколько ключевых изменений, которые в ходе заседания озвучила заместитель министра экономики:

«Во-первых, более четко определен предмет ипотеки. Во-вторых, введено понятие «созалогодержатели». Иными словами, несколько лиц могут обладать равными правами на получение удовлетворения из стоимости предмета ипотеки. В-третьих, упразднена необходимость госрегистрации договора об ипотеке несозданного имущества: он считается заключенным с момента придания ему письменной формы. В-четвертых, характеристики предмета ипотеки могут изменяться, но это никак не влияет на договорные обязательства. В-пятых, залогодатель получает право завещать имущество, распоряжаться им согласно Брачному договору с уведомлением, но без согласования залогодержателя. В-шестых, устанавливаются последствия несоблюдения условий сдачи имущества в аренду, безвозмездной передачи в пользование и др. При взыскании такого имущества все права третьих лиц прекращаются. В-седьмых, особо прописан порядок передачи в ипотеку капитального строения с изолированными помещениями или машино-местами. При передаче здания в ипотеку целиком, под нее также попадают все помещения. Но обратная ситуация не допускается. В-восьмых, с трех до шести месяцев продлен период между датами составления акта инвентаризации, бухгалтерского баланса, заключения аудитора о составе, стоимости предприятия и заключения договора об ипотеке. И наконец, нововведение с важным социальным эффектом. Если у должника имеется иное имущество, за счет которого могут быть удовлетворены требования залогодержателя и размер просрочки сравнительно невелик, взыскано может оно, а не жилье в ипотеке», - отметила Татьяна Бранцевич.
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