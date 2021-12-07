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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 1 ЯНВАРЯ БЕЛАРУСЬ ВВОДИТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЭМБАРГО В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ РЯДА СТРАН
11:08 08.12.2021
Совмин 6 декабря 2021 г. принял постановление № 700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров».
Как сообщает пресс-служба правительства, в соответствии с документом с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении товаров из стран, которые «реализуют дискриминационную политику и осуществляют недружественные действия в отношении нашей страны».
В частности, под запрет попадает продукция из стран Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.
Так, под запрет попали мясо свежее, охлажденное и замороженное крупного рогатого скота, свинины и домашней птицы, субпродукты, жиры, колбасы, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль и «другие товары».
При этом запрет не распространяется на товары, ввезенные до вступления в силу постановления, ввозимые для личного пользования, а также товары, предназначенные для детского питания, и ряд других позиций критического импорта. В правительство это объясняют заботой об интересах граждан.
Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств.
Продовольственное эмбарго будет действовать в течение шести месяцев.
При этом отмечается, что в случае дальнейших «деструктивных действий» перечень запрещенных товаров может быть расширен.
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