Совмин 6 декабря 2021 г. принял постановление № 700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров».

Как сообщает пресс-служба правительства, в соответствии с документом с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении товаров из стран, которые «реализуют дискриминационную политику и осуществляют недружественные действия в отношении нашей страны».

В частности, под запрет попадает продукция из стран Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

Так, под запрет попали мясо свежее, охлажденное и замороженное крупного рогатого скота, свинины и домашней птицы, субпродукты, жиры, колбасы, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль и «другие товары».

При этом запрет не распространяется на товары, ввезенные до вступления в силу постановления, ввозимые для личного пользования, а также товары, предназначенные для детского питания, и ряд других позиций критического импорта. В правительство это объясняют заботой об интересах граждан.

Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств.

Продовольственное эмбарго будет действовать в течение шести месяцев.

При этом отмечается, что в случае дальнейших «деструктивных действий» перечень запрещенных товаров может быть расширен.