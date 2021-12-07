ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 1 ЯНВАРЯ БЕЛАРУСЬ ВВОДИТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ЭМБАРГО В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ РЯДА СТРАН


11:08 08.12.2021

Совмин 6 декабря 2021 г. принял постановление № 700 «О применении специальных мер в отношении отдельных видов товаров».

Как сообщает пресс-служба правительства, в соответствии с документом с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго в отношении товаров из стран, которые «реализуют дискриминационную политику и осуществляют недружественные действия в отношении нашей страны».

В частности, под запрет попадает продукция из стран Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарии.

Так, под запрет попали мясо свежее, охлажденное и замороженное крупного рогатого скота, свинины и домашней птицы, субпродукты, жиры, колбасы, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль и «другие товары».

При этом запрет не распространяется на товары, ввезенные до вступления в силу постановления, ввозимые для личного пользования, а также товары, предназначенные для детского питания, и ряд других позиций критического импорта. В правительство это объясняют заботой об интересах граждан.

Одновременно будут приняты меры по обеспечению сбалансированности на потребительском рынке, в том числе за счет его насыщения продукцией отечественного производства. Импортеры, товаропроизводители и торговые сети будут ориентированы на замещение товаров, не производящихся в Беларуси, поставками из дружественных государств.

Продовольственное эмбарго будет действовать в течение шести месяцев.

При этом отмечается, что в случае дальнейших «деструктивных действий» перечень запрещенных товаров может быть расширен.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 07.12.2021
валюта курс
EUR 2.8701
USD 2.5435
RUB 3.4550
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8758 +0.0057
USD 2.5486 +0.0051
RUB 3.4345 -0.0205
все курсы архив

Курсы в банках
на 07.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8750 2.8820
USD 2.5500 2.5550
RUB 3.4260 3.4340
подробнее

Конвертация в банках
на 07.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1300
EUR/RUB 83.8000 84.2500
USD/RUB 74.2000 74.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте