НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВВЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ ГРУЗОВИКОВ ИЗ ПОЛЬШИ

10:00 08.12.2021 Постановлением Совмина № 699 от 6 декабря 2021 года введено обязательное оснащение навигационными пломбами грузовиков, которые въезжают из Польши. Ранее обязательное пломбирование распространялось только на фуры из Литвы. Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в 2 раза - с пяти до 10 базовых величин (290 рублей или около $115) - повышена стоимость самой пломбы. Постановление вступает в силу с 8 декабря.