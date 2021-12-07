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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВВЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ ГРУЗОВИКОВ ИЗ ПОЛЬШИ
10:00 08.12.2021
Постановлением Совмина № 699 от 6 декабря 2021 года введено обязательное оснащение навигационными пломбами грузовиков, которые въезжают из Польши.
Ранее обязательное пломбирование распространялось только на фуры из Литвы.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в 2 раза - с пяти до 10 базовых величин (290 рублей или около $115) - повышена стоимость самой пломбы.
Постановление вступает в силу с 8 декабря.
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