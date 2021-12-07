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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ПОДВЕЛО ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ
17:50 07.12.2021
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление правительства от 14 июня 2002 г. № 778 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей».
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 19 по 29 ноября 2021 г.
В установленный срок поступил один комментарий, который носит характер предложения об отсутствии необходимости принятия данного нормативного правового акта: «Я против. Обмен и возврат возможен только в течение ограниченного срока. За данный срок риски того, что износ материалов естественный – точно такой же, как и у других товаров, пусть экспертиза определяет, как и у других товаров, это брак производства, или нанесенные покупателем повреждения. Что делать добросовестным покупателям, в случае, когда ты пришел домой, и обнаружил брак? Нацбанк не может обеспечить инвестиционную стабильность на срок 14 и 30 дней? Считаю подобное обоснование отмазкой».
Как сообщает Национальный правовой портал, предложение не учтено.
В МАРТ отметили, что предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения в области защиты прав потребителей, возникающие, в том числе, в связи с обменом или возвратом потребителями непродовольственных товаров надлежащего качества.
Таким образом, с учетом пункта 1 статьи 20 Закона Республики Беларусь от 9 января 2002 г. № 90-З «О защите прав потребителей», в случае реализации товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, потребитель вправе по своему выбору потребовать: замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; соразмерного уменьшения покупной цены товара; незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара; возмещения расходов по устранению недостатков товара.
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