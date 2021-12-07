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МИНФИН ДОПОЛНИЛ ПЕРЕЧЕНЬ СЛУЧАЕВ, ПРИ КОТОРЫХ ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ СОСТАВЛЕН ЕДИНОЛИЧНО
15:04 07.12.2021
Постановлением Министерства финансов № 64 от 17 ноября 2021 года скорректировано ведомственное постановление от 12 февраля 2018 г. № 13 «О единоличном составлении первичных учетных документов».
Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрено дополнение случаев, при которых первичный учетный документ может быть составлен участником хозяйственной операции единолично.
В перечень таких случаев вошли:
возмещение арендатором (лизингополучателем, ссудополучателем) арендодателю (лизингодателю, ссудодателю) затрат на содержание и эксплуатацию имущества, переданного в аренду (лизинг, безвозмездное пользование), по договору, в котором предусмотрено оформление первичных учетных документов, подтверждающих возмещение этих затрат, единолично;
купля-продажа товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг через электрозарядные станции, электрозарядные комплексы (супербыстрые электрозарядные комплексы);
предоставление автором или иным правообладателем (лицензиаром) пользователю (лицензиату) права использования объекта авторского права или смежных прав по лицензионному договору, в котором предусмотрено оформление первичных учетных документов, подтверждающих предоставление этих прав, единолично;
отпуск товаров грузоотправителем (принятие товаров грузополучателем), являющимся участником электронного обмена данными (Electronic Data Interchange (EDI), с последующим внесением сведений об этих хозяйственных операциях в систему электронного обмена данными (Electronic Data Interchange (EDI) в порядке, установленном законодательством.
«Во всех случаях, при которых участник хозяйственной операции вправе составить первичный учетный документ единолично, необходимо соблюдать требования пункта 11 постановления № 13, в соответствии с которым первичный учетный документ составляется участником хозяйственной операции единолично на основании документов (сведений), содержащих информацию об этой хозяйственной операции, и (или) договора», – сообщили в Министерстве финансов.
Постановление вступило в силу 5 декабря 2021 г.
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