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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТМЕНИЛО ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ ПИРОТЕХНИКИ
10:34 07.12.2021
Постановлением Совмина № 688 от 4 декабря 2021 г. отменен запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями, который был установлен постановлением правительства № 475 от 11 августа 2020 г.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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