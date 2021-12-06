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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОТМЕНИЛО ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ ПИРОТЕХНИКИ

10:34 07.12.2021 Постановлением Совмина № 688 от 4 декабря 2021 г. отменен запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями, который был установлен постановлением правительства № 475 от 11 августа 2020 г. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.