Совет министров 4 декабря принял постановление № 693 «О создании государственного учреждения «Национальное агентство по обеспечению качества образования».

Как сообщает Национальный правовой портал, его созданием займется Министерство образования.

Национальное агентство будет возглавлять директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности министром образования.

Штатная численность организации будет сформирована в пределах общей штатной численности работников государственных учреждений, подчиненных министерству.

На Министерство образования возложены в том числе обязанности по: утверждению устава Национального агентства; принятию мер по формированию имущественного комплекса Национального агентства, необходимого для выполнения возложенных на него функций; обеспечению функционирования Национального агентства.

Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования, при этом ряд положений – после вступления в силу соответствующих изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании.