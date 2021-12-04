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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ СОЗДАДУТ В БЕЛАРУСИ
18:00 06.12.2021
Совет министров 4 декабря принял постановление № 693 «О создании государственного учреждения «Национальное агентство по обеспечению качества образования».
Как сообщает Национальный правовой портал, его созданием займется Министерство образования.
Национальное агентство будет возглавлять директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности министром образования.
Штатная численность организации будет сформирована в пределах общей штатной численности работников государственных учреждений, подчиненных министерству.
На Министерство образования возложены в том числе обязанности по: утверждению устава Национального агентства; принятию мер по формированию имущественного комплекса Национального агентства, необходимого для выполнения возложенных на него функций; обеспечению функционирования Национального агентства.
Основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования, при этом ряд положений – после вступления в силу соответствующих изменений в Кодекс Республики Беларусь об образовании.
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