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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ И ВЛАДЕЛЬЦАМ ОПЕРАТОРОВ СЕРВИСОВ ОНЛАЙН-ЗАИМСТВОВАНИЯ


10:25 06.12.2021

Национальный банк постановлением № 347 от 19 ноября 2021 г. определил требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц операторов сервисов онлайн-заимствования, а также к деловой репутации их владельцев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, постановлением установлены:

требования к деловой репутации и квалификации руководителя оператора сервиса онлайн-заимствования, его заместителя, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования оружия массового поражения, а также ответственного должностного лица в указанной сфере;

требования к деловой репутации учредителей (участников), собственника имущества, бенефициарных и иных владельцев оператора сервиса онлайн-заимствования.

Кроме того, постановлением определены:

порядок формирования и ведения реестра операторов сервисов онлайн-заимствования (реестр);

порядок включения коммерческих организаций в реестр, в том числе форма и содержание заявления о включении в реестр, перечень документов, прилагаемых к данному заявлению;

порядок внесения изменений в реестр и исключения оператора сервиса онлайн-заимствования из реестра.

Меры, предусмотренные постановлением, будут способствовать формированию более прозрачного и конкурентного сегмента финансового рынка, повышению эффективности управления рисками в операторах сервисов онлайн-заимствования, а также качества их услуг.

Основные положения постановления вступают в силу после официального опубликования.
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