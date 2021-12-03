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НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ И ВЛАДЕЛЬЦАМ ОПЕРАТОРОВ СЕРВИСОВ ОНЛАЙН-ЗАИМСТВОВАНИЯ
10:25 06.12.2021
Национальный банк постановлением № 347 от 19 ноября 2021 г. определил требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц операторов сервисов онлайн-заимствования, а также к деловой репутации их владельцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, постановлением установлены:
требования к деловой репутации и квалификации руководителя оператора сервиса онлайн-заимствования, его заместителя, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования оружия массового поражения, а также ответственного должностного лица в указанной сфере;
требования к деловой репутации учредителей (участников), собственника имущества, бенефициарных и иных владельцев оператора сервиса онлайн-заимствования.
Кроме того, постановлением определены:
порядок формирования и ведения реестра операторов сервисов онлайн-заимствования (реестр);
порядок включения коммерческих организаций в реестр, в том числе форма и содержание заявления о включении в реестр, перечень документов, прилагаемых к данному заявлению;
порядок внесения изменений в реестр и исключения оператора сервиса онлайн-заимствования из реестра.
Меры, предусмотренные постановлением, будут способствовать формированию более прозрачного и конкурентного сегмента финансового рынка, повышению эффективности управления рисками в операторах сервисов онлайн-заимствования, а также качества их услуг.
Основные положения постановления вступают в силу после официального опубликования.
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