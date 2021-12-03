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СКОРРЕКТИРОВАН ПРОЕКТ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ЖИЛОГО РАЙОНА «СЕВЕРНЫЙ» В МИНСКЕ


18:18 03.12.2021

Решением Минского городского исполнительного комитета № 2933 от 7 октября 2021 г. утвержден обновленный проект детального планирования жилого района «Северный».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектируемый район расположен в северной части города на включенных в городскую черту территориях, ограниченных Минской кольцевой автомобильной дорогой (МКАД), отнесенных к Центральному и Советскому (частично) районам Минска.

В детальный план вошли: свободные от застройки территории Минской птицефабрики имени Н. Крупской и 1-й Минской птицефабрики; бывшие деревни Новинки и Цнянка; поселок Новинки; территории природно-ландшафтного комплекса.

Перспективная застройка предполагается после 2030 года в связи с дефицитом незастроенных земель. До этого запланированы: реконструкция ветхого и неэстетичного жилья бывших деревень; уплотнение застройки (к 2023 году ожидается строительство двух блокированных домов общей площадью квартир 4,1 тыс. кв. м).

Основной осью жилого района «Северный» выступит Долгиновский тракт. Общественные объекты разместятся на его пересечении с ул. Будславской. До 2023 года планируется построить: детский сад с начальной школой на 195 мест (в квартале по ул. Выготского); школу на 510 мест (на свободной от застройки территории, примыкающей к ул. Выготского и новому жилому кварталу).

Для жителей района будет обустроен лесопарк со спортивными и детскими игровыми площадками.

В качестве первоочередного запланировано и появление амбулатории, почты и небольших торгово-обслуживающие объектов (в основном во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирной застройки по ул. Выготского).

Ожидается, что к 2030 году численность населения в районе «Северный» увеличится с 6,3 тыс. до 7,1 тыс. человек.

Решение вступает в силу с 3 декабря 2021 г.
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