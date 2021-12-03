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СОВЕТ ЕЭК ОПРЕДЕЛИЛ ПРОЦЕДУРУ ВЫДАЧИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ КОНКУРЕНЦИИ


15:29 03.12.2021

Совет Евразийской экономической комиссии 2 декабря определил процедуру подготовки, выдачи и направления акта Евразийской экономической комиссии о необходимости устранить признаки нарушений правил конкуренции.

Как сообщает ЕЭК, предупреждение – один из инструментов «мягкого права» в антимонопольном регулировании, которые активно применяет Комиссия для устранения признаков нарушений правил конкуренции на трансграничных рынках ЕАЭС. Как превентивная мера, предупреждение позволяет восстанавливать равные условия конкуренции, экономит время, финансовые и трудовые ресурсы для бизнеса.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, применение инструментов «мягкого права» дает бизнесу возможность избежать штрафных санкций и не нести заметных репутационных рисков.

«Важно оказать поддержку бизнесу, дать «глоток свежего воздуха», не стремиться наказать за совершенное нарушение, а сработать на опережение, применив инструменты мягкого регулирования. Мы предлагаем предпринимателю самостоятельно устранить признаки нарушений правил конкуренции, а также причины и условия их возникновения», – прокомментировал Арман Шаккалиев.

Однако предупреждение может быть выдано не всегда. Это касается случаев, когда выявлены признаки запрещенных соглашений между хозсубъектами или установлен факт злоупотребления доминирующим положением, которое выразилось в установлении монопольно высокой или монопольно низкой цены товара. Помимо этого, предупреждение не выдается, если в действиях субъекта рынка выявлены признаки нарушения, по которым за последние два года уже выдавалось предупреждение либо принималось решение по итогам рассмотрения дела.
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