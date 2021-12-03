Постановлением Национального банка № 343 от 18 ноября 2021 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке ведения кассовых операций и организации работы с наличными денежными средствами операторами почтовой связи на территории Беларуси, утвержденную постановлением Нацбанка № 406 от 29 сентября 2011 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в соответствии с постановлением № 343 перечень документов, удостоверяющих личность, дополняется идентификационной картой гражданина Беларуси, биометрическим видом на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина, биометрическим видом на жительство в республике лица без гражданства.

Также расширяется перечень документов, которые могут быть предъявлены для получения наличных белорусских рублей по почтовым денежным переводам с оплаченной доставкой на дому. В случае отсутствия документа, удостоверяющего личность, получатель перевода может предъявить водительское удостоверение, военный билет военнослужащего срочной службы или иной документ, предусмотренный пунктом 147 Правил оказания услуг почтовой связи общего пользования, утвержденных постановлением Совета министров № 1111 от 7 сентября 2004 г.

Кроме того, либерализируются подходы к составлению операторами почтовой связи документов, подтверждающих получение (прием) денежных средств, ценностей, почтовых отправлений, а также вносятся иные изменения, позволяющие актуализировать инструкцию с учетом действующего законодательства и практики ее применения.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.