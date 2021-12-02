Постановлением Совета министров № 683 от 30 ноября 2021 г. утверждена Концепция развития системы образования Беларуси до 2030 года.

Как сообщает Национальный правовой портал, определен порядок проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования

«Обществу нужны образованные, нравственные, предприимчивые и компетентные личности, способные самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, умеющие выбирать способы сотрудничества. Они должны отличаться мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладать развитым чувством ответственности за свою судьбу и судьбу страны. Для подготовки людей с такими качествами требуется обновление национальной системы образования», – говорится в документе.

В концепции отмечено, что национальное образование Республики Беларусь традиционно является одной из высших ценностей белорусского народа.

Ведущими принципами государственной политики в сфере образования являются: государственно-общественный характер управления; приоритет общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера образования; обеспечение принципа справедливости, равного доступа к образованию; инклюзия в образовании; повышение качества образования для каждого.

Концепцией определены цели развития, основные задачи, направления развития, способы достижения целей и решения основных задач: дошкольного образования; общего среднего образования; специального образования; профессионально-технического и среднего специального образования; высшего образования; дополнительного образования детей и молодежи; дополнительного образования взрослых; кадрового обеспечения системы образования; цифровизации системы образования; воспитательной работы; экономики образования.

Реализация концепции будет осуществляться в два этапа в соответствии с пятилетними планами и программами развития национальной системы образования.

Постановление вступило в силу 30 ноября 2021 г.