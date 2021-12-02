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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛЕН ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ ИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ КОШЕЛЬКОВ


09:55 03.12.2021

Указом № 462 от 2 декабря 2021 года утверждено Положение, которым определен порядок осуществления на территории Беларуси безналичных расчетов со счетов (из электронных кошельков) юрлиц, их филиалов, представительств и иных обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, организаций, не являющихся юрлицом, нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальном бюро, индивидуальных предпринимателей и физлиц.

Как сообщает Национальный правовой портал, исключение составляют:

расчеты, осуществляемые с текущих (расчетных) банковских счетов экономических субъектов и физлиц за счет денежных средств (кредитов), полученных в предусмотренном банковским законодательством порядке на цели в соответствии с кредитным договором;

расчеты с кредиторами, осуществляемые юрлицами, ИП, в отношении которых открыто конкурсное производство либо приняты решения о ликвидации (прекращении деятельности); расчеты, осуществляемые с текущих (расчетных) банковских счетов по учету средств бюджетов, открытых Министерству финансов и его территориальным органам;

расчеты, осуществляемые в случае наличия у банка решения об ограничении операций по счету (электронному кошельку), в том числе в пределах суммы, в отношении которой такое ограничение действует;

случаи, когда списание денежных средств (электронных денег) не осуществляется в связи с их замораживанием и (или) блокированием финансовой операции в соответствии с требованиями законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

случаи, установленные президентом или международными договорами (соглашениями) Республики Беларусь.

Указом также урегулированы вопросы расчетов за закупаемые у физлиц молоко и скот.

Кроме того, признается утратившим силу ряд нормативных правовых актов, среди которых: указ от 29 июня 2000 г. № 359 «Об утверждении порядка расчетов между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в Республике Беларусь» и указ от 15 мая 2008 г. № 267.

Правовой акт принят с целью совершенствования правовых условий осуществления расчетов.

Основные положения указа вступают в силу через девять месяцев после его официального опубликования.
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