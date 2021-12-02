В течение 2022 года проведут эксперимент по применению нормативного финансирования государственных библиотек, находящихся на территории Брестской, Гродненской и Минской областей и финансируемых за счет средств соответствующих местных бюджетов. Об этом говорится в постановлении Совмина № 680 от 30 ноября 2021 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, в эксперименте примут участие Брестская областная библиотека имени М. Горького, Березовская районная библиотечная система, Кобринская районная библиотечная система и Пружанская централизованная библиотечная система.

Участвовать в эксперименте также будут Гродненская областная библиотека имени Е.Ф.Карского, Волковысская районная библиотека, Централизованная библиотечная система Гродно и Лидская районная библиотека имени Янки Купалы.

В эксперименте также примут участие Минская областная библиотека имени А.С.Пушкина, Клецкая районная центральная библиотека, Крупская районная библиотека имени Я.Купалы и Минская районная центральная библиотека.

При этом объем бюджетных средств, предусматриваемых на реализацию эксперимента, рассчитывается исходя из:

базового норматива бюджетной обеспеченности расходов на оказание услуг государственными библиотеками в расчете на одну тысячу человек, проживающих на территории административно-территориальной единицы (области, города, района) (базовый норматив), корректирующих коэффициентов, применяемых к базовому нормативу (корректирующие коэффициенты), численности населения административно-территориальной единицы (области, города, района), на территории которой находятся государственные библиотеки;

потребности в расходах на содержание имущества государственных библиотек в пределах средств соответствующих местных бюджетов, предусмотренных на финансирование расходов по содержанию государственных библиотек.

Документом определен базовый норматив в размере 2098,00 рублей в год, а также корректирующие коэффициенты.

При этом местные Советы депутатов вправе увеличивать объем указанных бюджетных средств при наличии источников финансирования.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.