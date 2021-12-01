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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ЗАПУСТЯТ НОВЫЙ ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ
11:27 02.12.2021
В учреждениях образования Беларуси запустят новый пилотный проект, предусмотренный постановлением Совета министров № 681 от 30 ноября 2021 г.
«В 2021-2022 годах предусмотрена реализация пилотного проекта по организации и проведению экскурсий для учащихся Х-ХІ классов учреждений образования, реализующих образовательные программы общего среднего образования, в рамках изучения учебных предметов, предусмотренных типовыми учебными планами общего среднего образования», - сообщает Национальный правовой портал.
В рамках реализации пилотного проекта вводятся дополнительные оплачиваемые часы организационно-воспитательной работы сверх установленных в учебном году оплачиваемых часов такой работы из расчета 3 часа на одного учителя для организации и проведения одной экскурсии один раз в полугодие с оплатой в зависимости от ее длительности.
Оплата расходов по организации и проведению экскурсий будет осуществляется за счет средств, предусмотренных в республиканском и (или) соответствующих местных бюджетах, а также иных источников, не запрещенных законодательством.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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