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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ДЕВЯТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ


10:23 02.12.2021

Постановлением Совета министров № 678 от 30 ноября 2021 г. утверждено Положение о порядке и условиях предоставления фармацевтическим организациям субсидий.

Как сообщает Национальный правовой портал, предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на прочие вопросы в области промышленности, в пределах объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.

Субсидии не предоставляются, если на дату подачи заявления об их предоставлении фармацевтические организации:

имеют задолженность по платежам в республиканский, местные бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных фондов;

не выполнили свои обязательства по ранее предоставленным займам (кредитам), в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов;

не выполнили свои обязательства по исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, бюджетным ссудам, бюджетным займам либо выполнили указанные обязательства за счет бюджетных средств;

находятся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), процедуре экономической несостоятельности (банкротства).

В перечень фармацевтических организаций, которым могут быть предоставлены субсидии, вошли:

РУПП «Белмедпрепараты»;

ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»;

ПРУП «Минскинтеркапс»;

ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»;

ОАО «Экзон»;

СОАО «Ферейн»;

РПУП «АКАДЕМФАРМ»;

УНПРУП «УНИТЕХПРОМ БГУ»;

ГНУ «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси».

Правовой акт принят в соответствии с указом от 30 августа 2021 г. № 327 «О развитии фармацевтической промышленности».

Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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