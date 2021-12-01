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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЕВЯТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИИ
10:23 02.12.2021
Постановлением Совета министров № 678 от 30 ноября 2021 г. утверждено Положение о порядке и условиях предоставления фармацевтическим организациям субсидий.
Как сообщает Национальный правовой портал, предоставление субсидий осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных Министерству здравоохранения на прочие вопросы в области промышленности, в пределах объемов, утвержденных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
Субсидии не предоставляются, если на дату подачи заявления об их предоставлении фармацевтические организации:
имеют задолженность по платежам в республиканский, местные бюджеты и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
не выполнили свои обязательства по ранее предоставленным займам (кредитам), в том числе выданным под гарантии Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов;
не выполнили свои обязательства по исполненным гарантиям Правительства Республики Беларусь, местных исполнительных и распорядительных органов, бюджетным ссудам, бюджетным займам либо выполнили указанные обязательства за счет бюджетных средств;
находятся в процессе ликвидации (прекращения деятельности), процедуре экономической несостоятельности (банкротства).
В перечень фармацевтических организаций, которым могут быть предоставлены субсидии, вошли:
РУПП «Белмедпрепараты»;
ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов»;
ПРУП «Минскинтеркапс»;
ОАО «Несвижский завод медицинских препаратов»;
ОАО «Экзон»;
СОАО «Ферейн»;
РПУП «АКАДЕМФАРМ»;
УНПРУП «УНИТЕХПРОМ БГУ»;
ГНУ «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси».
Правовой акт принят в соответствии с указом от 30 августа 2021 г. № 327 «О развитии фармацевтической промышленности».
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
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