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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РЕГЛАМЕНТЫ АДМИНПРОЦЕДУР В ОБЛАСТЯХ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ
18:00 01.12.2021
На общественное обсуждение вынесены проекты постановлений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь «Об утверждении регламентов административных процедур в области обращения с отходами»; «Об утверждении регламента административной процедуры в области таможенного регулирования».
Как сообщает Национальный правовой портал, первым проектом утверждаются регламенты отдельных админпроцедур в области обращения с отходами, осуществляемых в системе Минприроды, в том числе:
регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по регистрации сделки о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки) либо об отчуждении опасных отходов другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами;
регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по согласованию инструкции по обращению с отходами производства;
регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по согласованию схем обращения с отходами, образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по получению разрешения на хранение и захоронение отходов производства;
регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по внесению изменения в разрешение на хранение и захоронение отходов производства;
регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по включению в реестр объектов по использованию отходов, реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов с получением свидетельства о включении объектов по использованию отходов, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов в реестры;
регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по внесению изменения в реестр объектов по использованию отходов и реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов.
Вторым проектом утверждается регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по получению заключения о возможности уничтожения товара, предназначенного для помещения под таможенную процедуру уничтожения.
Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать с 1 по 11 декабря 2021 г. в специальных темах на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .
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