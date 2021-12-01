На общественное обсуждение вынесены проекты постановлений Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь «Об утверждении регламентов административных процедур в области обращения с отходами»; «Об утверждении регламента административной процедуры в области таможенного регулирования».

Как сообщает Национальный правовой портал, первым проектом утверждаются регламенты отдельных админпроцедур в области обращения с отходами, осуществляемых в системе Минприроды, в том числе:

регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по регистрации сделки о передаче опасных отходов на определенный срок (кроме договора перевозки) либо об отчуждении опасных отходов другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим обращение с отходами;

регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по согласованию инструкции по обращению с отходами производства;

регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по согласованию схем обращения с отходами, образующимися на землях природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по получению разрешения на хранение и захоронение отходов производства;

регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по внесению изменения в разрешение на хранение и захоронение отходов производства;

регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по включению в реестр объектов по использованию отходов, реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов с получением свидетельства о включении объектов по использованию отходов, объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов в реестры;

регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по внесению изменения в реестр объектов по использованию отходов и реестр объектов хранения, захоронения и обезвреживания отходов.

Вторым проектом утверждается регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по получению заключения о возможности уничтожения товара, предназначенного для помещения под таможенную процедуру уничтожения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Свои замечания и предложения можно высказать с 1 по 11 декабря 2021 г. в специальных темах на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на электронный адрес: .