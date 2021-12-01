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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ
17:40 01.12.2021
Постановлением Совета министров № 684 от 30 ноября 2021 г. повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышены до $77,5 за 1 т (ранее – $71,2); прямогонный бензин – до $42,6 за 1 т (ранее – $39,1); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – до $23,2 за 1 т (ранее – $21,3).
Постановление вступило в силу 1 декабря 2021 г.
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