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ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИСЬ

17:40 01.12.2021 Постановлением Совета министров № 684 от 30 ноября 2021 г. повышены экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты повышены до $77,5 за 1 т (ранее – $71,2); прямогонный бензин – до $42,6 за 1 т (ранее – $39,1); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – до $23,2 за 1 т (ранее – $21,3). Постановление вступило в силу 1 декабря 2021 г.