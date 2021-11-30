На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрена корректировка ряда постановлений правительства в части регулирования регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Как сообщает Национальный правовой портал, положения проекта направлены на исключение угрозы возникновения дефицита или отсутствия зарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники в связи с прекращением выпуска в обращение, включая прекращение их импорта.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 ноября по 10 декабря 2021 г.