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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДНАЗНАЧЕНИЯ И МЕДТЕХНИКИ
18:05 30.11.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрена корректировка ряда постановлений правительства в части регулирования регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники.
Как сообщает Национальный правовой портал, положения проекта направлены на исключение угрозы возникновения дефицита или отсутствия зарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники в связи с прекращением выпуска в обращение, включая прекращение их импорта.
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 ноября по 10 декабря 2021 г.
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