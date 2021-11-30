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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНЗДРАВ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ВОПРОСЫ РЕГИСТРАЦИИ ИЗДЕЛИЙ МЕДНАЗНАЧЕНИЯ И МЕДТЕХНИКИ


18:05 30.11.2021

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрена корректировка ряда постановлений правительства в части регулирования регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники.

Как сообщает Национальный правовой портал, положения проекта направлены на исключение угрозы возникновения дефицита или отсутствия зарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники в связи с прекращением выпуска в обращение, включая прекращение их импорта.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 30 ноября по 10 декабря 2021 г.
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