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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ УСТАНОВИЛО НОРМЫ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ, ХРАНЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ


10:37 30.11.2021

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 66 от 1 октября 2021 г. установлены нормы товарных потерь при транспортировании, хранении и реализации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, нормируемыми товарными потерями являются естественная убыль товаров; бой, лом товаров вследствие их хрупкости; порча товара или повреждение потребительской упаковки, в которую упакован товар, бой порожней стеклянной посуды, в результате которых товар не может быть использован для целей реализации и (или) в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг).

На товары, не включенные в постановление № 66, нормы товарных потерь устанавливаются руководителем организации по согласованию с собственником, общим собранием участников, членов потребительского общества, уполномоченных или лицом, ими уполномоченным.

Со вступлением в силу постановления № 66 признаются утратившими силу:

приказ Министерства торговли от 27 октября 1999 г. № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету и бухгалтерскому учету потерь товаров в магазинах (отделах, секциях) самообслуживания и торгующих с открытой выкладкой товаров»;

постановление Министерства торговли от 17 марта 2000 г. № 3 «О внесении изменений и дополнений в Методические рекомендации по расчету и бухгалтерскому учету потерь товаров в магазинах (отделах, секциях) самообслуживания и торгующих с открытой выкладкой товаров».

Дополнительно МАРТ будут разработаны рекомендации по применению норм постановления № 66.

Постановление вступит в силу через месяц после его официального опубликования.
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