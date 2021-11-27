Министерство юстиции 25 ноября приняло постановление № 203 «О приеме наличных денежных средств при оплате юридической помощи».

Как сообщает Национальный правовой портал, наличные денежные средства при оплате гражданами юридической помощи принимаются с оформлением адвокатом либо в кассе юридической консультации соответствующей квитанции по установленной форме.

Оформление квитанции осуществляется в двух экземплярах по каждому факту приема наличных денежных средств: первый – выдается гражданину; второй – хранится в юридической консультации.

Бланки квитанций, изготовленные до вступления в силу постановления № 203, применяются до полного их использования.

Ведомственное постановление от 6 апреля 2015 г. № 62 «Об установлении формы квитанции» признается утратившим силу.

Постановление № 203 вступает в силу с 30 ноября 2021 г.