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МИНЮСТ БЕЛАРУСИ УТОЧНИЛ ВОПРОСЫ ПРИЕМА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ОПЛАТЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
13:49 29.11.2021
Министерство юстиции 25 ноября приняло постановление № 203 «О приеме наличных денежных средств при оплате юридической помощи».
Как сообщает Национальный правовой портал, наличные денежные средства при оплате гражданами юридической помощи принимаются с оформлением адвокатом либо в кассе юридической консультации соответствующей квитанции по установленной форме.
Оформление квитанции осуществляется в двух экземплярах по каждому факту приема наличных денежных средств: первый – выдается гражданину; второй – хранится в юридической консультации.
Бланки квитанций, изготовленные до вступления в силу постановления № 203, применяются до полного их использования.
Ведомственное постановление от 6 апреля 2015 г. № 62 «Об установлении формы квитанции» признается утратившим силу.
Постановление № 203 вступает в силу с 30 ноября 2021 г.
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