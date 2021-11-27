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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


СОВМИН УТОЧНИЛ ПЕРЕЧНИ ДОКУМЕНТОВ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ПО КОТОРЫМ ПРОДЛЕВАЕТСЯ


09:53 29.11.2021

Постановлением Совета министров № 671 от 24 ноября 2021 г. уточнены перечни документов, срок действия по которым продлевается. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства от 2 декабря 2020 г. № 687.

Как сообщает Национальный правовой портал, постановление № 687 дополнено перечнями админпроцедур, осуществляемых по заявлениям граждан, а также в отношении юрлиц и ИП, срок действия выданных справок или других документов по которым однократно продлевается на шесть месяцев, если срок их действия истек (истекает) с 11 ноября 2021 г. по 26 марта 2022 г. включительно.

В данный перечень вошли 164 процедуры, в том числе:

принятие решения о направлении граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение льготных кредитов на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений, для заключения договоров купли-продажи жилых помещений, строительство которых осуществлялось по государственному заказу;

принятие решения о предоставлении одноразовой субсидии на строительство (реконструкцию) или приобретение жилого помещения;

выдача справки о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;

выдача справки о месте жительства и составе семьи;

выдача справки о месте жительства;

включение в списки на получение льготных кредитов граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства (работы, службы) и желающих улучшить свои жилищные условия путем строительства (реконструкции) или приобретения жилых помещений;

выдача копии лицевого счета;

выдача медицинской справки о состоянии здоровья;

выдача и обмен водительского удостоверения на право управления механическим транспортным средством соответствующей категории, подкатегории;

выдача и обмен государственного удостоверения на право охоты.

Установлен и перечень документов, выданных физ- и юрлицам, ИП, иных решений, срок действия которых продлевается на шесть месяцев в вышеуказанном случае.

Постановление № 671 вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 11 ноября 2021 г.
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