Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 76 от 5 ноября 2021 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке расчета и возмещения расходов на выплату пенсий за работу с особыми условиями труда, утвержденную ведомственным постановлением № 29 июня 2007 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, в случае принятия решения о ликвидации работодателя или вынесения судом, рассматривающим экономические дела, определения об открытии конкурсного производства в отношении работодателя, по вине которого не проведена до момента принятия решения о ликвидации или вынесения судом, рассматривающим экономические дела, указанного определения аттестация рабочих мест по условиям труда, суммы выплаченной пенсии, назначенной с учетом заключения за работу в особых условиях труда за неаттестованный период, подлежащие возмещению, капитализируются и перечисляются в городской, районный или районный в городе отдел (сектор) областного, Минского городского управления Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

В процедурах экономической несостоятельности (банкротства) такое перечисление осуществляется в порядке, установленном законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве).

Расчет суммы производится исходя из размера пенсии за последний месяц перед принятием решения о ликвидации работодателя или вынесением судом, рассматривающим экономические дела, определения об открытии конкурсного производства с учетом имеющихся средств профессионального пенсионного страхования и оставшегося периода возмещения в порядке, установленном законодательством.

В случае отмены решения о ликвидации работодателя или прекращения судом, рассматривающим экономические дела, производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) производится перерасчет суммы расходов на выплату указанной пенсии за период нахождения в ликвидации или процедуре конкурсного производства, которая подлежит возмещению работодателем.