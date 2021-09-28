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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СКОРРЕКТИРОВАНЫ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ»
17:37 29.09.2021
Постановлением Совета министров № 537 от 17 сентября 2021 г. внесены изменения в ряд постановлений Правительства по вопросам деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».
Как сообщает Национальный правовой портал, изменения направлены на реализацию указа № 215 от 11 июня 2021 г., принятого в целях создания дополнительных условий по улучшению инвестиционного климата Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».
В частности, постановлением № 537 скорректированы:
Положение о порядке подтверждения условий для освобождения от ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами, в отношении ввозимых (ввезенных) товаров (технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов) для исключительного использования в целях реализации инвестиционного проекта на территории Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», утвержденное постановлением Совета министров № 87 от 31 января 2018 г.;
постановление Совета министров от 16 августа 2012 г. № 756 «О некоторых вопросах Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень»;
единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденный постановлением Совета министров № 156 от 17 февраля 2012 г.
Среди изменений:
уточнение функций, выполняемых администрацией индустриального парка;
определение условий отнесения товаров (работ, услуг), имущественных прав к используемым для оснащения объектов индустриального парка;
установление срока проведения государственной экологической экспертизы для объектов, расположенных в границах индустриального парка (15 рабочих дней со дня регистрации заявления и представления в соответствии с законодательством об административных процедурах всех документов);
корректировка порядка принятия решений в отношении капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест.
Кроме того, постановлением № 537 утверждено Положение о порядке подготовки и выдачи разрешительной документации на строительство объектов Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
Правовой акт вступил в силу с 17 сентября 2021 г.
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