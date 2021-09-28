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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ОБОБЩИЛО ПОСТУПИВШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРАМ ЗАКУПОК ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
15:57 28.09.2021
Министерство антимонопольного регулирования и торговли подвело итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление правительства от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект направлен на: совершенствование регулирования отношений в области закупок товаров (работ, услуг); развитие конкуренции; предотвращение необоснованного посредничества.
Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 27 августа по 6 сентября 2021 г.
Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.
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