Министерство антимонопольного регулирования и торговли подвело итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым вносятся изменения в постановление правительства от 15 марта 2012 г. № 229 «О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект направлен на: совершенствование регулирования отношений в области закупок товаров (работ, услуг); развитие конкуренции; предотвращение необоснованного посредничества.

Обсуждение проходило на Правовом форуме Беларуси с 27 августа по 6 сентября 2021 г.

Ознакомиться с результатами рассмотрения поступивших замечаний и предложений можно на сайте НЦПИ.