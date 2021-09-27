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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВ ДЛЯ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
13:30 28.09.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения, которым предусмотрено внесение изменений в ведомственное постановление от 10 апреля 2019 г. № 27 «Об установлении перечня лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача».
Как сообщает Национальный правовой портал, проектом излагается в новой редакции перечень лекарственных препаратов, реализуемых без рецепта врача. Необходимость внесения изменений в указанный перечень вызвана регистрацией новых лекарственных препаратов, а также исключением из перечня лекарственных препаратов, государственная регистрация которых истекла. Кроме того, в перечень включены ряд наименований лекарственных препаратов, имеющих порядок отпуска «по рецепту».
Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения Республики Беларусь.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 28 сентября по 8 октября 2021 г.
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