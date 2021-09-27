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МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ПРОКОММЕНТИРОВАЛО НОРМЫ УКАЗА О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ


12:10 28.09.2021

Министерство труда и социальной защиты прокомментировало указ № 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии» от 27 сентября 2021 года.

Как сообщалось, с 1 октября 2022 года в соответствии с указом вводится дополнительный вид пенсионного страхования – добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства.

Право участвовать в новом страховании предоставляется работникам, за которых их работодателями уплачиваются обязательные взносы в бюджет фонда соцзащиты населения.

Вступать в новую программу можно не позднее, чем за три года до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Уплачивать дополнительные взносы на накопительную пенсию работники будут за счет собственных средств. При этом задействуется механизм государственного софинансирования будущей накопительной пенсии.

Работник наряду с обязательным 1-процентным взносом в бюджет фонда может, по желанию, уплачивать дополнительный взнос на накопительную пенсию по выбранному им тарифу, но не более 10% от фактического заработка.

В случае участия работника в данной программе работодатель обязан будет уплатить дополнительный взнос на накопительную пенсию – соразмерно тарифу взноса работника, но не более 3%.

При этом общий взнос работодателя на социальное (пенсионное) страхование не увеличится. Для него будет соразмерно уменьшен тариф обязательного 28-процентного страхового взноса на пенсионное страхование.

Добровольное страхование дополнительной накопительной пенсии будет осуществляться республиканским унитарным страховым предприятием «Стравита».

Работники, желающие формировать дополнительную накопительную пенсию, смогут с 1 октября 2022 г. подавать заявление и заключать договор непосредственно у страховщика или в электронном виде через официальный сайт страховщика.

Дополнительные взносы на накопительную пенсию в РУСП «Стравита» будут ежемесячно перечисляться работодателем по заявлению работника.

В связи с уплатой взносов на дополнительную накопительную пенсию работнику предоставляется льгота по подоходному налогу.

При достижении общеустановленного пенсионного возраста страховщиком работнику ежемесячно будет выплачиваться дополнительная накопительная пенсия в течение 5 или 10 лет (по выбору гражданина).

Предусматривается возможность наследования накопительной пенсии.

Указом утверждено Положение, детально регламентирующее порядок и условия осуществления добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии, включая права и обязанности работника и страховщика.

Указ вступает в силу 1 октября 2022 г.
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