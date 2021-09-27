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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДПИСАН УКАЗ О ДОБРОВОЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИИ


09:59 28.09.2021

Лукашенко 27 сентября подписал указ № 367 "О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документом предусмотрено, что с 1 октября 2022 года работникам предоставляется право уплачивать дополнительный страховой взнос на накопительную пенсию в размере до 10% заработка (в дополнение к обязательному страховому взносу в бюджет Фонда социальной защиты населения в размере 1% заработной платы).

Одновременно работодатели будут обязаны делать соразмерные взносам работников доплаты (но не более чем 3%) на накопительные пенсии из средств, предусмотренных на уплату обязательного 28%-го взноса в бюджет ФСЗН.

Участвовать в новой системе страхования смогут работающие граждане, которым до достижения общеустановленного пенсионного возраста остается не менее 3 лет. Накопленные средства они будут получать равными долями ежемесячно на протяжении 5 или 10 лет.

Указом установлено, что страховые резервы по накопительному пенсионному страхованию будут размещаться на счетах в банках и вкладываться в объекты инвестиций в общеустановленном для страховых организаций порядке.

Отчисления в гарантийные фонды по накопительному пенсионному страхованию определены в размере 0,5% от суммы страховых взносов и ежемесячно перечисляются страховщиком в республиканский бюджет.

Осуществлять добровольное пенсионное страхование будет РУСП "Стравита", которое в настоящее время уже занимается добровольным страхованием жизни и дополнительной пенсии.
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