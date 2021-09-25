На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрено внесение изменений в постановление правительства от 22 июля 2014 г. № 703 «О продаже отдельных видов товаров, осуществлении общественного питания и порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров».

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на недопущение введения в заблуждение потребителей относительно материала, из которого изготовлена обувь, а также увеличение объема продажи кожаной обуви отечественного производства.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 сентября по 7 октября 2021 г.