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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОДАЖИ ОБУВИ
18:00 27.09.2021
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, которым предусмотрено внесение изменений в постановление правительства от 22 июля 2014 г. № 703 «О продаже отдельных видов товаров, осуществлении общественного питания и порядке разработки и утверждения ассортиментного перечня товаров».
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, проект направлен на недопущение введения в заблуждение потребителей относительно материала, из которого изготовлена обувь, а также увеличение объема продажи кожаной обуви отечественного производства.
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 сентября по 7 октября 2021 г.
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